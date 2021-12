Smart Mac-hjelper for Catalina

Annonse

Sensei er et Mac-ytelsesverktøy spesielt beregnet for Catalina.

Kontrollér vifter, diskytelse, Trim-funksjon for SSD, opprydding og mere.

Sensei for Catalina

Vi har tidligere skrevet om Trim Enabler fra samme selskap som kunne skru på nettopp Trim-funksjonen for SSD-baserte systemer.

I moderne maskiner vil dette være aktivert som standard, men da de første SSD-diskene begynte å komme for over ti år siden så hadde Apple kun tatt høyde for funksjonen, men ikke aktivert den. Hensikten er å forlenge levetiden siden denne typen flash-minne taper evnen til å holde på data når de samme sektorene overskrives gjentatte ganger.

Nye Sensei for Catalina har fremdeles denne funksjonen, men det vil antakelig være mindre behov for akkurat Trim-funksjonen. Er du nysgjerrig på om nettopp din Mac har dette aktivert så gå til Eple-menyen, velg "Om denne maskinen"og så "Systemrapport". Finn Trim under SATA eller NVME.

Men Sensei har mange andre fine funksjoner for både opprydding av plasskrevende filer, eller å kunne deaktivere dvale-diskfilen som kan ta flere gigabyte med plass, eller å sjekke viftefunksjon og temperatur på prosessorene, og så videre.

Appen vil også kunne hjelpe til med å avinstallere programmer, og dessuten overvåke helsetilstanden til hele systemet og samtidig kunne forebygge feil. Også tilstanden på batteriene, inkludert antall ladesykluser, vil man kunne se – samt diverse annen informasjon om maskinvaren i et eget Dashboard.

Du kan velge mellom årlig abonnement, eller en evigvarende lisens – prisen varierer avhengig av dette.

Har du tidligere kjøpt Trim Enabler eller liknende kvalifiserende programvare fra Cindori så vil du kunne oppgradere disse lisensene til en fullversjon av Sensei, med pris som varierer avhengig av versjonen på appen du oppgrader fra.

Du kan lese mer om Sensei hos Cindori her.