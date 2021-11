Dell speiler iOS

Annonse

CES 2020: Dell pre-lanserer iOS app-speilingsfunksjon for nyere laptoper.

Det hele vil skje gjennom Dell Mobile Connect-appen, og vil også muliggjøre filoverføringer.

Dell Mobile Connect

Det var for omtrent to år siden at Dell lanserte mobil-appen Dell Mobile Connect for iOS og Android for å kunne knytte smarttelefon og bærbar datamaskin mer sammen.

Nå utvides app-funksjonene til også å gjelde trådløs app-speiling og filoverføringer, selv om funksjonen for iOS-brukere begrenses til foto- og videooverføring.

Det betyr i praksis dra-og-slipp funksjon for å overføre bilder til telefonen, og ellers en bilde-i-bilde funksjon der iPhone-skjermen speiles på datamaskinen. Litt som PIP på TV, og for eksempel for sosiale medier, meldinger og annet. Fra før av er det mulig å sende meldinger over telefonen via datamaskinen gjennom samme app.

Kun iPhone er støttet, og for iOS blir funksjonene tilgjengelige i løpet av denne våren. Sjekk ut en promovideo nedenfor.

Via Dell