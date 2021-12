Lås Inkognito-faner i Chrome med FaceID

Annonse

FaceID kommer til Chrome på iOS.

For økt personvern kan du nå låse Inkognito-fanene og innholdet med biometri. I første omgang blir dette å finne som en beta-funksjon som testes i en åpen runde.

Chrome iOS

Google har valgt å teste denne funksjonen på flest mulig ved å legge det ut på Apples test-app TestFlight.

Apples TestFlight for iOS finner du på AppStore ved å følge lenken nederst. Hvis du har TestFlight installert på din iPhone eller iPad så kan du følge denne invitasjonen til beta-testen. Du kan lese mer om Chrome beta hos Google her.

Når du har fått lagt inn Chrome beta for iOS v89 så putt i chrome://flags i adresselinjen, og søk etter Device Authentication for Incognito. Sett dette flagget til Enabled. Omstart Chrome. Gå deretter til Settings > Privacy og skru på 'Lock Incognito Tabs when you close Chrome'-innstilllingen. Vil du skru av hele funksjonaliteten igjen så sett tilbake flagget fra trinn én.

Via BleepingComputer