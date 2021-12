iOS 13.7 ute

Annonse

Apple har sluppet iOS 13.7.

Dette er først og fremst en sikkerhetsoppdatering for iOS, men den inkluderer også en viktig forenkling for korona-smittesporing.

Apple og Google og korona

De to store innen utvikling av mobile operativsystemer, Apple og Google, samarbeider om en underliggende teknologi som forenkler mulig eksponeringssporing. Dette basert på nærheten en mobiltelefon har til en annen.

Systemet fungerer slik at det genereres krypterte og anonyme koder lokalt på enhetene. Kommer telefonen i nærheten av en annen telefon som har denne muligheten påskrudd vil den etter en tid logge en tilsvarende anonym kode for denne. Og skulle det vises seg at det meldes inn smitte til systemet så vil man motta et varsel.

Fordelen med Apple og Googles løsning er at den er direkte integrert i operativsystemet. Den benytter seg av Bluetooth-teknologi med ytterst lavt strømforbruk slik at dette i minst mulig grad påvirker batteritiden. Geografisk posisjon logges ikke, og dataene overføres ikke til en sentral server.

Lokale helsemyndigheter kan utvikle egne apper og knytte seg til Apple og Googles API for å dra veksler på kontaktsporingen. Dermed kan myndighetene skreddersy sin respons til befolkningen for hvilke tiltak som skal iverksettes. Norske myndigheten har i egen app også ønsket å samle inn data til bruk under forskning på Covid-19.

Med iOS 13.7 har Apple og Google forenklet sporings-protokollen (Exposure Notifications Express) slik at myndighetene ikke engang trenger å utvikle en egen app. Man kan snarere legge opp protokoller som forteller systemet hvordan responsen skal håndteres.

Apple og Google gjør denne sporingsteknologien kun tilgjengelig for nasjonale (og regionale) helsemyndigheter. Nasjonale myndigheter må først aktivere tjenesten før den kan tas ibruk. Fordelen med Apple og Googles løsning fremfor lokale teknologier er at deres løsning kan fungere også på tvers av landegrenser (gjelder deltakende land).

iOS 13.7 kan lastes ned under Innstillinger på en iPhone eller iPad. Du kan lese mer om sikkerhetsoppdateringer for iOS hos Apple her.