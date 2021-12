YubiKey med biometri

Annonse

Glem brukernavn og passord.

YubiKey-nøkkelen vil kunne erstatte dette ved å lese ditt fingeravtrykk.

Biometri

Mange Mac- og iPhone-brukere vil ha et forhold til biometri som adgangssikkerhet: Nye MacBook Pro har lenge hatt en fingeravtrykkleser integrert ved tastaturet, og det samme gjelder hjem-knappen til en iPhone. Selv om denne i senere tid har blitt erstattet av FaceID - ansiktsgjenkjenning som skal være enda sikrere. Noen synes fingeravtrykk-sensoren var raskere og enklere å ha med å gjøre.

Men så var det på jobben, da. Brukernavn og passord er daglig kost på de fleste plattformer, selv om noen har det enklere med SSO. Men ikke bare for selve datamaskinen, men også web-tjenester og liknende. Noen velger også å implementere programvare-baserte løsninger som 1Password for å håndtere nett-pålogging for grupper.

Og så skal passordene endres jevnlig. Uten å likne på det forrige. Høres kjent ut? Dette kan det bli slutt på med en YubiKey-nøkkel - som vil kunne betjene ulike plattformer og tjenester. Det kan se ut som om Windows 10 med Azure Active Directory og Microsoft Edge med Microsoft Accounts er først ute. Men pressemeldingen sier klart at løsningen kommer til flere plattformer - så vi antar både macOS, iOS og Android. Selskapet har liknende løsninger for disse plattformene allerede idag.

YukiKey Bio vil støtte både biometrisk og PIN-basert pålogging i tillegg til hele spekteret av MFA-kapabilitet slik beskrevet i sikkerhets-standardene FIDO2 og WebAuthn. Salgsdato er foreløpig ikke kjent.

Sjekk ut en promo-video nedenfor. Via Yubico