Wacom med rimelig tegnebrett

Wacom har lansert et nytt tegnebrett kalt Wacom One.

Med sine 13,3 tommer skjermstørrelse er det en rimelig inngangsbillett for entusiaster og til hobbybruk. Du kan til og med koble det til en Android-telefon!

Wacom One tegnebrett

Å kalle Wacom One for et tegnebrett er egentlig å ikke gi brettet full anerkjennelse, for når vi snakker om digitaliseringsbord eller tegnebrett så vil nok en del fremdeles assosiere det med brettene tilbake til 80-tallet som kun var en flate for å angi kommandoer (eller senere til også å tegne med en penn).

For Wacom One er et tegnebrett i en "nettbrett"-forstand, selv om det ikke er en fullblods iPad. Brettet har en aktiv skjerm som viser det du skriver eller tegner, men som altså er et rimelig alternativ til de mer profesjonelle (og dyrere) Wacom Cintiq-skjermene.

Noen artister velger å bruke en iPad til å skape digitalt, mens andre bruker denne typen brett - men faktisk ofte også slik at man tegner på brettet mens man har det koblet til en datamaskin og så ser hva som skjer på dens skjerm.

Det høres kanskje noe mot-intuitivt ut, men det har noe med ergonometrien å gjøre. Faren er at man kan bli sittende mye med nedoverbøyd hode og nakke, som har sine egne utfordringer. Wacom One har et vinklet understell som skal hjelpe med dette (og som kan felles inn i selve huset).

Skjerm

Vil noen velge å bruke dette brettet mot en Android-telefon? For det første krever det et dongle-arrangement, som ikke virker veldig fristende. Og for det andre så ville man kanskje heller vurdere et stort, fullverdig nettbrett i utgangspunktet?

Men det kan hende at den mer papir-aktige tegneopplevelsen altså vil være det avgjørende her. Skjermen er ikke matt slik vi ser det på en iPad, men har heller ikke den samme briljansen og fargedybden som denne. Oppløsningen er på 1920 x 1080 (1080p HD-oppløsning).

Ellers blir det som ellers å koble brettet til en Mac eller Windows-maskin - men dessverre vil dette også for mange kreve en dongle siden standard-tilkoblingen ikke bruker den nye USB C-standarden.

Den medfølgende pennen kan brukes i skråstilt posisjon - med andre ord påvirker både trykk og vinkling hvordan brettet oppfatter "streken". Denne er også mer ergonomisk utformet enn for eksempel Apples Pencil. Pennen trenger ikke lading, og kan selvfølgelig også benyttes til notater og markering av tekst-baserte elektroniske dokumenter.

Ingen taster

Til forskjell for de mer seriøse nettbrettene fra Wacom så har ikke dette egne taster - såkalte hotkeys. Til bruk i proff sammenheng vil mange bruke slike programmerbare taster som snarveier til kommandoer og verktøy.

Det finnes riktignok en egen taste-fjernkontroll fra Wacom kalt Wacom ExpressKey Remote, men til prisen av denne på rundt tusenlappen så spørs det om ikke man bør vurdere et helt annet produkt.

Wacom One koster omtrent 4500 kroner, men kan fås noe rimeligere flere steder på nett. Du kan lese mer hos Wacom her. Sjekk også ut en promo-video nedenfor.