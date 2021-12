Logi Dock gjør rent bord

Annonse

Logitech har lansert Logi Dock.

Med denne kan du få gleden av et gjensyn med skrivebords-overflaten din takket være de mange tilkoblingsmulighetene.

Logitech Logi Dock

Alle som bruker en stasjonær datamaskin i jobb-sammenheng har opplevd det: Teams-møter der lyden svikter, kommer ut feil, eller mikrofonen som plukker opp samtalelyden og skaper feedback-støy.

Logi Dock har innebygde støy-kansellerende høyttalere som gjør alt dette enklere - du trenger ikke bruke et separat headset eller mikrofon. Klart, dette er tiltenkt hjemme- eller celle-kontoret.

Videre er det kontroller for slike møter så du raskt kan mute lyden, eller skru av video-bildet. Dette er støttet av både Teams, Zoom og Meet. Og selvfølgelig kan høyttaleren også benyttes til musikk mellom slagene.

Du kan koble til opptil fem USB-enheter med opptil to skjermer, og samtidig lade din laptop med en enkel kabel, effekt opp til 100W. Av disse portene er tre av typen USB-C. I tillegg støttes Bluetooth-forbindelse og en Kensington Security Slot for å låse det hele fast (på jobben, kanskje?).

De to eksterne monitorene som nevnes kan tilknyttes gjennom enten DisplayPort eller HDMI. For øvrig nevner vi at fargealternativene er enten grafitt-grå, eller hvit.

Du trenger ikke programvare for å kunne bruke enheten, men det finnes software med tilleggs-funksjonalitet for integrasjon med kalendere, blant annet.

Prisen i USA er oppgitt til å være cirka 400 dollar, så helt billig er moroa altså ikke. Men tilgjengeligheten til verden over senere i år.

Du kan lese mer hos Logitech her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.