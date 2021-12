Hyperice med iOS-app

Annonse

Her er nye Hyperice Hypervolt Plus, og nå også med iOS-app.

Med denne kan du overføre helse-data til både Strava og Apple Health, og dermed ha bedre kontroll på restitusjonen.

Hyperice Hypervolt Plus

Hyperice lager ledingsfrie, håndholdte massasje-apparater beregnet for de aktive. Disse kan brukes både til oppvarming før, og restitusjon etter fysisk aktivitet. Apparatene baserer seg på hurtige støt/vibrasjoner, og denne nye Plus-modellen er 30% kraftigere enn forgjengeren.

Takket være den nye smartheten kan appen gi deg mer tilpassede massasje-rutiner for en bedre helse- og velværeeffekt.

Hypervolt er designet av rakettforskere - true story - og kan by på børstefri motor med en effekt på 90W. Det er tre ulike hastighetsinnstillinger på 30, 40 og 53Hz (noe som vises med tre LED-indikatorer). 5 utbyttbare hoder medfølger, og det hele drives av et 24V oppladbart LiIon-batteri.

Helt billig er moroa ikke: Norske butikker selger disse for over fem tusen kroner. Forgjengeren kan man få til under fire tusen.

Du kan lese mer om Hyperice Hypervolt Plus med Bluetooth her. Sjekk ut to promo-videoer nedenfor.