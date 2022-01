Om magneter og pacemakere

Annonse

Magneter er magiske - men også en potensiell risiko.

Brukere av pacemakere og hjertestartere skal være oppmerksom på kombinasjonen av magneter og medisinsk utstyr.

Magnetisk interferens

Under visse forhold kan magneter og elektromagnetiske felter skape interferens for medisinsk utstyr. For eksempel kan implantater som pacemakere og hjertestartere inneholde sensorer som reagerer på nærkontakt med magneter og radioer.

For å unngå potensielle interaksjoner med slikt utstyr må du holde Apple-produktet ditt på trygg avstand fra den medisinske enheten (mer enn 15 cm unna, eller mer enn 30 cm hvis du lader trådløst).

Eksempler på slike produkter fra Apple kan være:

AirPods og ladeetuier

AirPods og ladeetui

AirPods og trådløst ladeetui

AirPods Pro og trådløst ladeetui

AirPods Max og Smart Case

Apple Watch og tilbehør

Apple Watch

Apple Watch-remmer med magneter

Magnetisk ladetilbehør for Apple Watch

HomePod

HomePod

HomePod mini

iPad og tilbehør

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Smart Cover og Smart Folio for iPad

Smart Keyboard og Smart Keyboard Folio for iPad

Magic Keyboard for iPad

iPhone og MagSafe-tilbehør

iPhone 12-modeller

MagSafe-tilbehør

Mac og tilbehør

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex

Beats X

PowerBeats Pro

UrBeats3

Hvis du mistenker at Apple-produktet ditt skaper interferens for det medisinske utstyret, må du slutte å bruke Apple-produktet og rådføre deg med legen din og produsenten av det medisinske utstyret.

Via Apple