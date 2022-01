Withings helse-smartur i dykker-stil

Annonse

Mens vi venter på Apple Watch Series 7 kan vi ta en titt på Withings ScanWatch Horizon.

Perfekt for deg som ønsker digitale data, men følelsen av et analogt ur.

Withings ScanWatch Horizon

Withings er ingen nykommer innen smarte dingser, som for eksempel termometer og badevekt, men det gjelder også smartur.

Nye ScanWatch Horizon er et hybrid ur som inkluderer helse-relaterte funksjoner som EKG, hjerterytme, forstyrrelser i åndedrettet, nivået av oksygenmetning i blodet, samt søvnmåling. Ambisjonen er altså medisinske sensorer pakket inn i et lite smykke. Diameteren på 43 mm, og pressebildene som følger med, antyder at det er menn som er hovedmålgruppen, men la ikke det stoppe deg.

Og selvfølgelig kan den kobles til smarttelefonen trådløst over Bluetooth LE til en app (Health Mate), og som også kan tilknyttes Helse-appen på iOS. Faktisk kan uret ikke aktiveres fra en datamaskin.

Klokken er formodentlig like robust som den ser ut, og kan skilte med safirglass som er behandlet med et antirefleks-belegg, i tillegg til at klokken har en finish i titan. Selve lenken er i rustfritt stål, men den finnes også med en gummi-rem for høyere aktivitetsnivå.

Og ikke bare skal den se ut som et dykkerur – den kan også fungere fint som det. Den er klarert for ti atmosfæres trykk, noe som kan omsettes til en dybde på 100 meter. I bruk oppgis et temperaturspekter på mellom -10°C og 45°C, noe som kan være verd å merke seg for norske forhold (førstnevnte, primært).

Smarturet kommer i både blå og grønn farge. Batteriet skal vare i en hel måned. Time-markørene (indeksene) er selvlysende, utført med (ikke-radioaktiv) Luminova-maling. Det er også et lite OLED-display for meldinger.

Pris i Norge er foreløpig ikke kjent, men vi estimerer rundt 5000 kroner. Du kan lese mer hos Withings her.

Via Withings