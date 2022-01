Verdens tynneste nettbrett er norsk

Annonse

Hvem hadde trodd?

Et norsk eInk-brett tilsynelatende helt i toppen.

ReMarkable2

Noen ganger tenker man at man som råvare-eksportør går litt under radaren også på teknologi-fronten. Avanserte programvare- og infrastruktur-teknologier danner backbone for langt mer sexy produktdesign fra utlandet, mens ledende silisium-design fra Nordic Semi heller ikke figurerer prominent på spekk-listene over nye gadgets.

Da er det ekstra gledelig å se at norske ReMarkable fremdeles kommer sterkt med v2. Der første generasjon av brettet med elektronisk blekk og papir-følelse i overflaten fremdeles hadde en god dose plastikk-følelse i hånden er den nye modellen nå i maskinert aluminium.

Dette er nok et lite hint til blant annet Apple, som har perfeksjonert bonding av selve displayet til rammen for strukturell integritet. Generelt er det fristende å sammenlikne dette brettet med en iPad - men det er altså to ganske så ulike verdener.

En iPad kan betjenes med finger, tastatur, styreflate eller penn; og har sitt eget økosystem med apper og dessuten et fantastisk display og regnekraft på høyde med bærbare datamaskiner. Vi forventer oss enda mer fra iPadOS 14 slik at denne plattformen kommer til å stå på egne ben i tiden fremover.

ReMarkable på sin side er en digital notisblokk med eInk-skjerm og en overflate som gjør at opplevelsen av å skrive på den er så lik papir som man kan forvente seg. Den har fantastisk batteritid på opptil tre uker med en vekt på kun 405 gram. Dette er mer enn første generasjon, men tatt i betraktning at huset nå er i aluminium så er det fremdeles ikke mye å snakke om - og fremdeles mindre en en 10-tommers iPad. En eventuelt (magnetisk) beskyttende folio kommer i tillegg.

Men konkurransefortrinnet ligger i ulikheten. iPad-skjermen er briljant på mange måter, men er også blank og energikrevende. eInk-skjermen CANVAS på ReMarkable2, derimot, har fysisk motstand for å likne mest mulig på papir slik at skriveopplevelsen skal bli mest mulig analog. Pennen har en latency på 21ms, som er direkte sammenliknbar med Apple Pencil 2 med 20ms - men som derimot drar fordeler av predikativ kunstig intelligens i iOS slik at dette kan oppleves som 9ms. Vi anbefaler en test før man tar en beslutning der.

ReMarkable er også bygd over en helt annen lest enn et nettbrett av typen iPad som har et operativsystem og frittstående apper (merk for eksempel at copy&paste av grafikk først kom for noen uker siden). RM2 er primært lagd for håndskrevne notater (som kan kjøres gjennom automatisk OCR-tekstgjenkjenning), dokumenter og ebøker, samt til tegneformål. Man kan selvfølgelig annotere tekst og dokumenter (for eksempel PDF) med pennen og dele dette med andre, samt synkronisere mot skyen.

Tilsvarende finnes det en iOS-app for å kunne aksessere innholdet fra en iPhone, og en Chrome-plugin er på vei for å kunne overføre enkle nettsider til brettet. Eller man kan bruke en Mac.

Vi har ikke testet RM2 selv, men ser frem til det. Brettet kan forhåndsbestilles med levering i juli (i skrivende stund, og med forbehold om den globale utviklingen fremover).

Utvalgte tekniske spesifikasjoner:

Fysiske mål: 187 x 246 x 4.7 mm

Vekt: 403.5 g

CPU: 1.2 GHz dual core ARM

Minne: 1 GB LPDDR3 SDRAM

Lagring: 8 GB internt (100,000 sider)

Skjerm: 2. generasjon CANVAS, 10,3" monokromt (ingen farger)

Skjermoppløsning: 1872 x 1404 punkter (226 DPI)

Kapasitiv berøringsskjerm med flere kontaktpunkter

Penn uten behov for lading og med deteksjon av vinkling og 4096 nivåer trykksensitivitet

Trådløs-nett: Wi-Fi 2.4 GHz og 5GHz

Lading av 3000mAh li-ion batteri via USB-C

Operativsystem: Codex (custom Linux-basert OS for ePapir)

Dokument-formater: PDF og ePUB

Meny-språk: Kun engelsk

Prisen er 3990 kroner, og fås som et lanseringstilbud med penn, folio og frakt på kjøpet til samme pris. Les mere hos ReMarkable her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Businesswire og ReMarkable