En episk seier?

Epic Games vs. Apple, Inc. er over - for denne gangen.

Begge parter hevder viktige seire, men velger samtidig å anke avgjørelsen. Noen påstår at begge egentlig har tapt.

Fortnite mot AppStore

Det begynte med at Epic frekt nok valgte å omgå AppStore-reglene ved å sende in app-kjøp over til egen butikk. Et klart brudd på retningslinjene, men potensielt rettferdiggjort dersom Apple utøver monopol-makt til ulempe for annen part.

Dette var også Epics påstand i saken, men argumentet hold ikke vann: Epic ville ha en snever definisjon av markeds-begrepet, og Apple - ikke overraskende - en videst mulig. Dommeren landet et sted i mellom, men tilstrekkelig i Apples favør med den konklusjon at selskapets AppStore i denne sammenhengen ikke representerer et monopol.

Det å bevisst omgå retningslinjene ble det også slått ned på, og lite tyder derfor på at Fortnite dukker opp igjen i AppStore med det første. For siden Epic brøt kontraktens innhold var Apple i sin fulle rett til å trekke tilbake selskapets utvikler-konto. Og dermed ingen app i butikken.

Begge selskaper må dekke sine egne saksomkostninger, men Epic må i tillegg etterbetale Apple for deres andel i perioden mens Epic hadde omgått AppStore-reglene. Dette er noen millioner dollar, og tapet er om mulig enda større siden færre nå får tilgang til Fortnite så lenge spillet ikke er tilgjengelig i AppStore.

Derimot kunne Epic innkassere et viktig poeng i denne føderale rettssaken der de også hadde saksøkt Apple etter Californias lover. Føderale domstoler kan avgjøre i slike delstats-anvendelser når det samtidig er en føderal sak, og brukte anledningen til ikke bare å gjøre nettopp det, men samtidig også la den få nasjonal virkning.

Og dette viktige poenget var at Apple ikke kan motsi utviklere å tilby egne betalingsløsninger ved siden av Apples egne transaksjoner. Apple påsto at deres regler er til for å sikre forbrukerens sikkerhet gjennom en pålitelig og enhetlig løsning, mens dommeren landet på at disse reglene samtidig var konkurranse-vridende og potensielt sørger for høyere priser enn om tjenesten var konkurranse-utsatt.

Apple har fått 90 dager til å iverksette endringer, og som potensielt vil få følger i milliard-klassen siden Apple altså tar en andel fra 15 -30 prosent av omsetningen avhengig av størrelsesorden.

Begge parter har altså anket, så det kan ta tid før det er satt sluttstrek. I første instans er det en ankedomstol som skal ta stilling til saken, og muligheten er alltids til stede for at dette kan gå hele veien til topps i høyesterett.

