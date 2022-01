Apples høst-event bekreftet

Annonse

Sett av plass i kalenderen: Den 10.09.19 er det lanserings-event hos Apple.

Det er om en drøy uke, og holdes på hjemmebane i Steve Jobs Theater i Apples hovedkvarter. Regn med ny iPhone, og one more thing?

Apple special event

Invitasjonen har gått ut til pressen, men vi antar at Apple igjen vil velge å strømme seansen til glede for oss alle.

Det som regnes som rimelig sikkert er en iPhone 11-modell i en rekke varianter, hvorav det antas at det blir opptil tre linsegrupper på de mest avanserte modellene, og uansett to kameraer også for innstegsmodellen.

5G ser ikke ut til å være aktuelt, men kanskje 5. generasjon av Apple Watch? Det går rykter om nye modeller i keramisk materiale og også titan.

Og så var det den fargerike logo-kreasjonen i selve invitasjonen. Er det et frampeik om at Apples gamle regnbue-logo er på vei tilbake til utvalgte modeller? Et annet hett rykte er nemlig en ny MacBook Pro på størrelse med dagens 15-tommer, men med en utfallende skjerm som tilsvarer 16". Det hadde vært noe!

Om alt er som sist så vil Apple strømme eventet via egen app f.eks. på AppleTV, og ellers også via nettleseren på både Mac og mobile enheter. Også Windows-brukere kan bivåne det hele i den rette browseren.

