Brukere av både Facebook og iOS har kanskje lagt merke til noe i det siste.

Facebook klager på Apple, mens Apple har aktivert personvern-innstillinger for eksempel om sporing av personlige data på tvers av internett. Nå er valget ditt.

Facebook vs. Apple

Apple har med iOS 14 aktivert det som kalles AppTrackingTransparency. Det betyr at apper må be om samtykke for å kunne spore dine personlige data, ikke bare til internt bruk men også i de tilfeller der disse spores på tvers av internettet for å kunne brukes for eksempel i reklameøyemed.

Facebooks interesser er truet av dette, og selskapet kjører kampanjer på både nett og på trykk der de dytter behovet til små bedrifter foran seg. Apples svar på dette, se Tim Cooks tweet nedenfor, er at iOS 14s anti-sporingsmekanismer for første gang lar brukere ta kontroll over sine egne personlige data, og spesielt der man ikke ønsker å bli tracket.

Apples fokus er på sluttbrukerens egne valg, og får støtte av Electronic Frontier Foundation (EFF), som kaller Facebooks stråmann-argument for "latterlig".

Apple har i tillegg innført etiketter for personvern-"næringsinnhold" på AppStore. Der må app-utviklere tilkjennegi hvilke identifikatorer, både personlige og ikke-personlige, som programmene deres bruker. Mozilla-stiftelsen gir Apple generelt støtte for sitt fokus på personvern.

Amerikanske Computerworld uttaler seg også støttende overfor Apple, og sier at personvern-fokuset både er bra for sluttbruker (som da bedre kan forstå hvordan dataene brukes), for utviklere (som blir gjort oppmerksom på hvilke underliggende teknologier og rammeverk som foretar data-høsting som kan kanskje ikke engang er klar over), og for bedrifter - for eksempel der IT-ansvarlig skal godkjenne apper for internt bruk og der sporings-mekanismene hittil ikke har vært kjent eller opplagt.

PS: Apple har publisert en egen håndbok om sikring av personlige data og enheter der det kan være fare for liv.