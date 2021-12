Se Apples nye spill-komedie

Annonse

Drømmer du om å lage dataspill?

I våre dager hjelper Apple også norske selskaper frem til suksess med spill-tjenesten Apple Arcade. Men i tillegg til dette kan du nå få et slags innblikk i kulissene.

Mythic Quest: Raven's Banquet på Apple TV+

Vi snakker om den nye serien Mythic Quest som har premiere på Apple TV+ nå på fredag. Det er en komedie, og skaperne har bakgrunn fra suksessen med serien It's Always Sunny in Philadelphia - som i Norge er å se på Viaplay.

Men den handler jo ikke om døgning over kode-tastaturet, men om kampene som utspiller seg i kulissene i spill-studioet.

Det er en rekke mer eller mindre kjente navn på rolle-listen, men viktigst er selvfølgelig opplevelsen. Det ser faktisk ganske så morsomt ut, men døm for det selv - se den utvidete, to minutter lange traileren nedenfor.

Du kan lese mer om Mythic Quest: Raven's Banquet hos Apple her (på engelsk). Apple TV+ er en abonnements-basert strømme-tjeneste fra Apple som dessuten er gratis i ett år i forbindelse med kjøp av nyere iPhone- og iPad-modeller - les mer hos Apple her.