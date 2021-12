Senja-panorama vinner iPhone-fotokonkurranse

Annonse

Vinnerne i den årlige skutt-med-iPhone-fotokonkurransen er kåret.

Eller IPPAWARDS, som den egentlig heter - kort for iPhone Photography Awards.

IPPAWARDS 2019

I år er det den 12. gangen at konkurransen arrangeres, så det betyr at den har fantes helt siden iPhone ble introdusert.

Det konkurreres i 18 ulike kategorier, med tre plasseringer i hver, i tillegg til den store prisen. Prisen tiltrekker seg bidrag fra bredt hold, og iår kom disse fra 140 land verden over.

Det ble en rekke europeiske vinnere, dog ingen norske denne gangen. Men vi kan notere oss bakgrunnsmaterialet for vinneren av kategorien "Panorama", for det ble nemlig tatt på Senja i Norge av fjellet Segla.

Bildet er tatt av kinesiske Vincent Chen, og han sier følgende om bidraget:

"Segla Mountain is a very identifiable mountain on the northern part of Senja Island. From Segla’s top I saw the amazing landscape of a narrow mountainous peninsula surrounded by two spectacular fjords. They looked really beautiful at sunrise."

Du kan lese mer om, samt se de andre premierte i 2019-konkurransen hos IPPAWARDS her. Definitivt verd en titt.