Skutt med iPhone 12

Hvor godt kamera har iPhone 12?

Apples topp-modell skårer høyt på DXO Mark. Ikke helt øverst på rankingen, skal sies, men dog helt der oppe.

Apple har publisert en rekke fotografier tatt med iPhone 12-serien verden over. Fotografene kan være alt fra profesjonelle, med masse ekstra-utstyr, og til glade amatører. Det de har til felles er altså mobilen.

I galleriet øverst gjengir vi de utvalgte bildene, men presiserer at disse er beskåret til å passe til formatet som benyttes her. I utgangspunktet er mange av disse tatt med et stående format, og vi anbefaler å følge lenken nedenfor for å se originalene på nettsidene til Apple.

I tillegg publiseres også en making of-film som dokumenterer tilblivelsen av en rekke student-filmer, der iPhone brukes som film-kamera. Se video nedenfor.

