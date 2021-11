Apples nattmodus-konkurranse

Annonse

Apple har annonsert en ny iPhone-fotokonkurranse.

Lykkelige brukere av en iPhone i 11-serien kan sende inn sine beste bilder i kategorien nattmodus.

Nattmodus med iPhone 11

Det gjelder altså å ta bildene med en av følgende modeller: iPhone 11, iPhone 11 Pro, og 11 Pro Max. I tillegg må nattmodus være aktivert – se lenke nede for forklaring.

Det anbefales å benytte seg av et stativ eller liknende for lengre eksponeringer.

Apple vil kunne benytte seg av bildene til bruk på nett, sosiale medier, i sine butikker, men også på trykk eller på store reklametavler – sistnevnte er en fin anledning til å se sitt verk i stort format om man skulle være så heldig!

En internasjonal jury innstiller fem vinnere, som vil bli honorert for bidragene mot at Apple kan benytte seg av disse i markedsføringssammenheng i ett år. Vinnerne kunngjøres 4. mars i år.

Billedredigering skal være tillatt. Innleveringsfristen er 29. januar, og du må følge reglene for merking og innsending av billedmaterialet, som du kan lese om her. De offisielle reglene finner du her.

Les mer om iPhone 11 kamera-funksjonene hos Apple her.

Via Apple