Halide nå også for iPad

Annonse

Halide Mark II er en seriøs foto-app for iOS.

Det begynte på iPhone, og har nå også kommet til iPad. Her kan regnekraften komme godt med.

Halide Mark II

Halide utmerket seg med både gode manuelle kontroller over eksponeringen, i tillegg til ypperlige RAW-funksjoner for kontroll over bildet også etter at det er tatt.

Når appen nå kommer til iPad så måtte utviklerne tenke nytt, for en iPad er ikke en énhånds-greie slik som en iPhone. De som er kjent med appen fra iPhone vil kjenne igjen designet på verktøysettet, men layouten er annerledes – nå er den fordelt på både høyre og venstre skjermkant.

Nå skal det sies at en iPhone godt kan ha et bedre kamera enn en iPad, typisk avhengig av hvor ny modellen er, og om det er en Pro-telefon. Men iPad har selvfølgelig den store fordelen gjennom skjermstørrelsen, og potensielt større regnekraft i Pro-serien.

Eksisterende brukere kan ta i bruk den nye funksjonaliteten gratis, men tilbys også å støtte utviklerne gjennom å abonnere til 139 kroner årlig. For alle andre finnes det en gratis-periode på en uke der man kan teste appen før man eventuelt forplikter seg økonomisk.

Du kan lese mer om Halide hos Lux Optics her. Du finner appen på AppStore her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.