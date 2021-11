Streamlabs for Mac

Annonse

Logitech Streamlabs OBS finnes nå også på Mac.

Den populære løsningen for gamere med live-tilstedeværelse kan i prinsippet benyttes av alle som vil bruke live-events som en inntjeningsmulighet.

Streamslabs OBS for Mac

I første omgang er Mac-utgaven tilgjengelig som en beta, og ikke alle funksjoner som allerede finnes er på plass. Men du vil antakelig finne at det er fullt ut tilstrekkelig.

Streamlabs lar deg enkelt sette opp ditt eget live-studio med lyd- og video-strømmer. Dette kan inkludere live-feed fra et spill, og der din egen fanskare kan følge deg på direkten og samtidig også delta blant annet i en egen chat-kanal (som også kan settes opp med små spill, quiz, premier, osv).

Men du trenger ikke være gamer for å benytte tilbudet - du kan like gjerne være artist som ser dette som en mulighet nå som live-konserter ikke er en mulighet. Men kan sette opp Streamlabs til å ta imot donasjoner, og også små widgets der man for eksempel setter et mål, som kunne være fremførelse av en spesiell sang.

Streamlabs har også moduler for en liten merch-butikk, og liknende måter å gjøre opplevelsen til din egen. Det hele starter med en gratis-versjon, som kan utvides som en abonnements-løsing der man får tilgang til premium-innhold som interaktive grafikk-effekter. For eksempel når nye fans kommer til i kanalen, eller det gjøres donasjoner.

Om du vil kan du også sette opp strømmer og live-events til inntekt for veldedige formål.

Streamlabs støtter de fire store live-kanalene Twitch, YouTube, Mixer, og Facebook, og det er mulig å sette opp flere andre også. Du kan selvfølgelig gjøre opptak av seansen også - for post-prosessering, redigering, effekter og liknende.

Du kan lese mer om Streamlabs OBS her. Sjekk også ut en promo-video nedenfor.

Via Logitech