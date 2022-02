GitHub-app for iOS

Annonse

GitHub har nå en egen iOS-app for mobile enheter, iPhone og iPad.

Annonse

Dette er ikke et utviklingsmiljø, men snarere et tilleggsverktøy for utviklere og produkteiere.

Annonse

GitHub for iOS

Fokus i appen er på organisering av oppgaver, å håndtere tilbakemeldinger, å kunne svare brukere, samt håndtere pull-forespørsler (requests).

I tillegg til det kan du se gjennom filer og kode. Så på den måten er det også en mulighet til å kommunisere med brukere og interessenter som ikke er utviklere.

Swift 5.2

Og siden vi først er inne på det: Apples utviklingsspråk Swift er oppdatert til versjon 5.2. Oppdateringen inneholder først og fremst ytelsesforbedringer. Du kan lese mer om Swift 5.2 her. Swift er tilgjengelig som åpen kildekode, og benyttes blant annet av IBM.

Du kan lese mer om GitHub for iOS her. Du finner appen gratis på AppStore her.