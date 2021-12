homeOS nytt operativsystem?

Annonse

Har Apple tabbet seg ut?

En jobbannonse kunne tyde på at det jobbes med et nytt operativsystem for smarte hjem. Får vi se dette bli presentert på mandag når utviklerkonferansen WWDC 2021 begynner?

Apple homeOS

Apple har et eget oppsett for smarte hjem, med den såkalte Home-appen på både Mac og iOS. En AppleTV eller iPad kan inngå i et oppsett som et tilknytnings-knutepunkt for smarte enheter (via HomeKit-teknologien), noe som inkluderer Apples smart-høyttalere HomePod.

Men hvilket operativsystem kjører HomePod? Det er det ingen som vet - det har ihvertfall ikke et offisielt navn. Men det kan altså bli homeOS etter denne lekkasjen, og det er tydelig at Apple satser på smart-hjemmet ved å ansette nytt nøkkelpersonell.

Det ville være naturlig om Apple presenterte dette under utviklerkonferansen WWDC, der nettopp programvare og operativsystem er kjerne-materie. Og det hadde selvfølgelig vært hyggelig med ny maskinvare, samtidig. Bloomberg mener nemlig å vite at Apple jobber med et nytt lydprodukt som kan inngå i et anlegg tenkt brukt sammen med en TV. Kanskje det inkluderer noen smarte sensorer (tenk Kinekt), siden selskapet også satser på tjenester som virtuell trening.