Apple vant i Høyesterett

Apple vant anken fra PCKompaniet i Høyesterett.

Innholdet i saken dreier seg om immaterialrett, om ulovlig bruk av en merkevare. Men det er fortsatt mulig å få reparert mobilen sin ved å bruke uoriginale deler, på tross av hva kritikerne sier.

Apple vs. PCKompaniet

Det ser umiddelbart ikke godt ut for giganten Apple å gå til juridiske skritt mot den lille reparatøren PCKompaniet, som er et enkeltpersonsforetak. Men faktum er at sistnevnte tapte i to rettsinstanser, nå sist i en énstemmig Høyesterett.

Striden dreide seg kort fortalt om PCKompaniet som importerte 63 iPhone-skjermer fra Asia som var merket med Apple-logoen, men som i 62 tilfeller var tusjet over. Det siste tilfellet var ikke merket. Disse faktaene var partene enige om.

Apples påstand var at deres registrerte merkevare var beskyttet også i den forstand at det kunne brukes til å identifisere en del som en originaldel, med de forventninger man har til det, og da selv om merkingen kun var på innsiden og dermed ikke synlig til daglig. Det ble hevdet at tusjmerkingen enkelt kunne fjernes.

Kjernen i saken var om denne formen for bruk konstituerer det merkevareloven som en immaterialrett er ment å skulle beskytte, og da selv om sluttbruker altså ikke ser dette til vanlig. Apple merker sine originaldeler for nettopp å kunne identifisere disse som originaler, og vant frem med dette i retten.

Man kan til en viss grad sammenlikne saken med det å ta bilen på verksted: Man kan velge merkeverkstedet, som benytter originaldeler, eller gå til et annet verksted som benytter generiske deler. Sistnevnte er fullt ut lovlig, selv om det kan få konsekvenser for garantien.

Dommen kritiseres av de som støtter retten til reparasjon av elektronikk og som påstår at Apple med sin sertifiseringsordning driver prisene opp fordi godkjente verksteder må benytte originaldeler. I Norge både omsettes og kastes det mye forbrukerelektronikk, noe som bidrar negativt til miljøet.

At mobiler skal vare ønsker de fleste, og slik skal det også være. At forbrukeren kan bytte batteri eller skjerm ved skade er også i alles interesse. Men man kan ikke forvente at priser på originale reservedeler og arbeid i et høykostland som Norge skal være rimelige for premium-produkter av den grunn.

Derimot viser det seg at prisene som oftest faller med tiden, også hos Apple. Men man er altså ikke forhindret fra å få byttet mobilskjerm eller batteri bortimot på stedet hos mange små reparatører sentralt i Oslo, og formodentlig andre steder i landet, også. Og det altså til en lavere pris enn om man går til en autorisert forhandler som bruker originaldeler.

Det er liten grunn til å tro at forbrukeren ikke forstår denne forskjellen, og Apple og deres forhandlere har også offentlig kjente prislister for typiske reparasjoner eller utskifting av enkeltkomponenter som skjermer og batteri som man kan orientere seg om før man kjøper et slikt produkt.

I tillegg finnes det gode muligheter både til å tegne forsikringer mot skade, eller å sikre telefonen med både etuier og beskyttelsesfilm på skjermen. Dette vil gjelde alle typer telefoner, og dette valget står også fritt.

Det beste rådet man kan gi i denne sammenhengen er å anmode om at vi alle tar bedre vare på produktene våre, bruke de (eller ser til at de blir brukt) lengst mulig før man går til nyanskaffelse, og like gjerne kan vurdere innbytte fremfor å kaste. Da sikrer man at de kan få nytt liv.

De som er fingernemme må også gjerne forsøke seg på egenreparasjon, og det finnes kits å få kjøpt der man kan gjøre dette selv også for Apple-produkter. Dette gjelder såvel datamaskiner som mobiltelefoner. Men faktum er at dette ikke nødvendigvis er noe som alle burde begi seg ut på, og at man heller burde overlate dette til kyndige personer - enten man ønsker originaldeler eller ikke.

Dette vil gjelde produkter fra alle typer elektronikkprodusenter.

Vi bemerker til slutt at Apple har egne returordninger for telefoner, at disse demonteres med tanke på resirkulering, og at selskapet forøvrig har til intensjon å komme til et nivå der alle nye produkter skal kunne fremstilles av gjenvunnede materialer.

Hvis du har lyst til å lese hva andre har skrevet om saken så nevner vi to steder:

Om du vil støtte Henrik Huseby økonomisk med tanke på saksomkostningene han pådro seg i saken kan du donere midler her.

Du kan lese mer om dommen på nettstedet til Høyesterett her. Dommen i sin helhet kan du lese her.