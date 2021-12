Swift kommer til Windows

Annonse

Apple har annonsert at deres utviklingsspråk Swift ved neste publisering kommer til Windows.

I tillegg til Apples egne operativsystem kan Swift også kjøres på diverse Linux-installasjoner.

Swift for Windows

Etter omtrent årlige releaser er Swift nå straks klar for versjon 5.3. De første årene var fokus på å legge til ny funksjonalitet i det ferske utviklerspråket, og deretter binær-stabilitet. Nå satses det på distribusjon til plattformer utenfor Apples økosystem.

Det finnes diverse bruker-initierte forsøk på å bringe Swift til flere plattformer, inkludert Windows. Men uten Apples støtte er dette et omfattende tiltak. Noe av det første vi så skjedde utenfor Apple var IBMs adopsjon av et prosjekt for å utvikle server side-løsninger Med Swift, men det har ikke vært den store suksessen.

Større hell har man hatt med Linux-ports, og da spesielt retter mot server-applikasjoner. Også det nye, offisielle prosjektet med å bringe Swift til Windows fra Apple selv, med en dedikert produkteier, vil kun være for kommandolinje-anvendelser.

Med andre ord vil det ikke umiddelbart være tilgang til SwiftUI. Kanskje ikke så rart, siden rammeverket adresserer Apple-brukergrensesnitt, men dersom det kunne brukes for Windows ville antakelig bruken økt drastisk. GUI/UX er notorisk vanskelig på Windows. Men en typisk anvendelse vil eksempelvis være Swift for TensorFlow for maskinlæring.

I tillegg til Windows vil Swift 5.3 bli tilgjengelig for Ubuntu 20.04, CentOS 8, og Amazon Linux 2 (i tillegg til Linux-distroene som er omfattet fra før).

Under Windows vil det være to anvendelser for Swift 5.3: Som en native-installasjon, eller via det nye Linux-subsystemet på Windows 10 (WSL).

Du kan lese flere detaljer hos The Register.