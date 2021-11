iCloud i Microsoft Store

Annonse

Apples skylagring-tjeneste iCloud har fått fornyet aktualitet for Windows-brukere.

Appen er nå å finne i Microsoft Store-appen for plattformen, så tiden med leting etter nedlastingslenker er over.

iCloud for Windows

Appen gir tilgang til filer, bilder og - om ønskelig - også epost, kontaktinformasjon, kalenderen, oppgaveliste, og bokmerker.

Det betyr at du kan leve livet synkronisert mellom både Mac, iPhone og PC dersom behovet skulle oppstå. Du velger selv hvilket innhold som holdes oppdatert til enhver tid.

Du kan bruke appen til å få tilgang til sky-innholdet, men det enkleste er nok Windows-utforskeren og det ryddigere navgiasjons-oppsettet der.

Og Windows-appen bruker nå også Microsofts Files On-Demand-tjeneste som gjør at filene ikke trenger lastes ned lokalt men håndteres direkte gjennom appen. Dermed sparer man potensielt lokal lagringsplass. Filene gjøres følgelig lokalt tilgjengelig kun når det er nødvendig, eller man ønsker rasere tilgang.

Du finner iCloud-appen for Windows 10 på Microsoft Store her. Som et minimum må du kjøre Windows 10 versjon 18362.145 (eller senere).

Via PCWorld