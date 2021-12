IKEA x Sonos billedramme

Annonse

Ikea og Sonos utdyper samarbeidet med en ny billedramme, som også er en høyttaler.

Det er sympatisk tenkt for alle som tyr til svenskenes plasseffektive løsninger.

IKEA X Sonos = Symfonisk

Det begynte med en lekkasje, eller snarere kanskje en glipp fra IKEAs side. Nettsiden, som på et vis annonserte produktet, har siden blitt tatt ned. Arkivert versjon finnes her.

Det kan se ut som om tanken er at salgsstart er i juli, men om det gjelder det norske markedet er uvisst. IKEA har til tider ganske sære regionale forskjeller i varesortimentet, ikke minst også med tanke på produktlanseringer.

Denne flat-høyttaleren skal være ca. 40 x 56 cm i utvendige mål, og med en tykkelse på cirka 6 cm. Du kan få den med sort eller hvit ramme, som er veldig tynn, og med en høyttalerfront som kan byttes ut. For dette skal like mye være et kunstverk: Ulike grafiske motiver skal bli tilgjengelige, og kanskje du til og med kan lage ditt eget? Og om ikke IKEA tilbyr dette selv så vil helt sikkert noen andre gjøre det.

Disse er strømdrevne, selvfølgelig, så det behøves en ledning. Men det skal være slik at to stykker kan danne et par med samme strømtilkobling om ikke avstanden blir for stor.

Og har du to av disse så kan de kobles trådløst til å bli et stereo-par. For det er selvfølgelige poenget – de er trådløse, og støtter dessuten også Apples Airplay 2 med flerroms-lyd. Så da er det bare å vente på årets IKEA-katalog…

Via Ikea