IKEAs smarte luftrenser

IKEA satser på smart-hjemmet.

Nyeste skudd på stammen er en luftrenser kalt Starkvind.

IKEA Starkvind

Ikea satser mer om mer på smarte løsninger. Luftrenseren Starkvind er et nytt eksempel. Den skal kunne rense opptil 99,5 prosent av finstøvet i luften (partikkelstørrelse PM2,5) i tillegg til å kunne filtrere ut ulike skadestoffer i gass-form - inkludert formaldehyd men også lukt fra matlaging samt røyk. Sistnevnte vil avhenge av filteret som velges, og som forøvrig kan byttes selv.

Starkvind kan benyttes som et bord eller frittstående (dette er to ulike modeller), og er beregnet for rom på opptil 20 kvadratmeter. Avhengig av hastigheten på viften skal lydnivået være på mellom 24 og 53 dB.

Starkvind kan selvfølgelig brukes frittstående. Men kobler du den til et TRÅDFRI nav så får du tilgang til smart-heten også med din Mac eller iPhone takket være HomeKit. Dette vil gi deg statistikk, men også styringsfunksjonalitet.

Du kan lese mer hos IKEA her. Planen er markedstilgjengelighet i løpet av oktober måned, med en pris i det norske markedet som foreløpig ikke er kjent. I USA vil den frittstående koste 129 dollar, og bord-modellen 189 dollar. Du skal kunne velge mellom sort farge eller mørkt treverk, eller hvit farge samt naturlig treverk.

Via HomeKit Authority