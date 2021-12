iMac M1 teardown

Annonse

Apples nye iMac ser forlokkende ut.

Friske farger å velge mellom, og et superslankt design som inkluderer den raske M1-prosessoren som selskapet selv har utviklet.

iMac 2021 teardown

iFixit er kjent for å både levere utstyr for reparasjon av elektronikk, men samtidig også gjøre egne vurderinger av hvor velegnet produkter er for å kunne repareres når det behøves. Eller oppgraderes, for den saks skyld.

Apple gjør seg vel først og fremst bemerket ved å utvikle produkter som knapt kan åpnes, og i enda mindre grad repareres. Ofte er det konfigureringen ved bestillingstidspunktet som bestemmer spekken for all fremtid dersom komponenter som RAM eller lagring er loddet fast til hovedkretskortet.

Så hvordan er den med den nye 24-tommers alt-i-ett maskinen? Omtrent som forventet – det er lite du kan gjøre selv. Men det som kanskje overrasker enda mer er hvor lite som faktisk er å finne på innsiden når man åpner den opp.

Selve hovedkretskortet sitter nederst på «haken», mens resten egentlig kun er skjermen og et lite kjølesystem med to vifter.

I praksis er dette en MacBook Air i forkledning, med en 24-tommers skjerm og et stativ. Det finnes to grunnoppsett der du kan velge antall kjerner (7 eller 8) men ellers er de like.

Retten til selv å kunne reparere selv blir ikke styrket med denne maskinen, men formodentlig vil Apple kunne separere komponenter og resirkulere innmaten dersom maskinen returneres for på den måten kunne få et nytt liv.

Via iFixit - der du kan se det hele trinn for trinn.