Her er nye iMac i farger

Annonse

iMac blir flunkende ny.

Annonse

Det mest slående er selvfølgelig fargene, og hvor utrolig tynn den er.

Annonse

iMac 2021

Apple har på en måte gjort om ProDisplay XDR til en iMac. Skjermen er en Retina 24 tommer målt diagonalt og har 4,5K oppløsning med 11,3 millioner billedpunkter med en lysstyrke på 500 nit (maksimalt).

Nevnte vi at den er tynn? Bare 11,5 millimeter målt i tykkelsen. Du kan knapt se den fra siden! Og trenger du enda mer skjerm kan du også koble til en ekstern 6K-monitor.

Lett er den, med sine kun 5 kg – fra hjemmekontor til hjemmekino på no time. En annen finesse: Helt ny strømkabel med tekstiloverflate som festes magnetisk til maskinen.

Og endelig er FaceTime-kameraet også oppdatert, til full HD 1080. Lyden skal holde følge med dette med seks høyttalere, og Apple selv lover studiokvalitet på mikrofonen. Den støtter til og med lyd-standarden Dolby Atmos.

Og inni sitter Apples egen M1-prosessor, som både kjører macOS kjapt, men ikke minst også kan klare iOS-apper. Så maskinen får et bredt bruksområde.

Også tilbehøret er spennende, og da spesielt et trådløst tastatur med TouchID, noe vi har ventet på lenge. Og du kan få dette i matchende farger! Magic Keyboard med Touch ID medfølger 24-tommers iMac med Apple M1-chip og 8-kjerners GPU og er tilgjengelig som tilbehør til modeller med 7-kjerners GPU.

Konfigurasjoner er enten 7- eller 8-kjerners GPU. Standard inn/ut er to Thunderbolt-/USB 4-porter, og med to USB 3-porter og Gigabit Ethernet for 8-kjerners-modellene. Fra 256 GB lagringsplass og 8 GB fellesminne.

Pris fra kr 15 290. Bestill fra 30. april. Tilgjengelig fra slutten av mai.

Du kan lese mer om de nye iMac-modellene hos Apple her.