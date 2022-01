Intel disser Apple

Annonse

Noen som husker I'm a Mac, and I'm a PC-reklamene?

Denne genistreken fra Apple satte spor etter seg i en tid da Apple var nede, men på vei opp. Nå prøver Intel å bruke dette mot Apple?

I'm a... Justin

Akkurat da du trodde at "pc-krigene" var over kommer Intel tilbake med et sleivspark mot Apple. Skuespiller Justin Long, kanskje mest kjent for hacker-rollen i Die Hard-filmen Live Free or Die Hard, spilte opprinnelig den "kule" Mac'en mot den klønete, men elskverdige PC'en gestaltet av kjendisnerd John Hodgman.

Nå blåser Intel liv i Longs reklameliv igjen med en rekke reklamefilmer som drar veksler på nettopp gamle Apple-ads. Kampanjen het opprinnelig "Get a Mac", og ble kjørt i perioden 2006-2009 – og du kan se dem nedenfor.

Intels reklamer gjør narr av MacBook fordi den mangler berøringsskjerm, mangler valgmuligheter, kun støtter én ekstern monitor, eller også Touch Bar-skermbjelken.

Men se selv nedenfor.

