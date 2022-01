Apples nye 3D-kart

Annonse

iOS 15 og iPadOS 15 er klare for nedlasting, om du ikke har gjort det allerede.

Ett godt argument for å oppgradere er de nye kartvisningen.

iOS 15

AR-navigasjon, look around og ny 3D-grafikk er hva Apple kan skilte med i den nye kart-appen for iPhone og iPad som oppgraderer til versjon 15 av operativsystemet.

Og ja, du har kanskje sett noe tilsvarende andre steder, men Apple kan også tilføre noe eget når de først får det for seg. Muligheten for å se seg rundt og navigere på bakkeplanet er mye smoothere og mere sømløs enn det konkurrentene tilbyr. Og AR-navigasjonen vil sikkert også slå an.

Og den nye 3D-grafikken av kjente bygninger og landemerker i byer som London, Los Angeles, New York City, og San Francisco gjør kartvisningen og navigasjonen mye mer interessant og spennende.

La gå, den har ikke kommet til Norge enda, men er du på tur i utlandet så kan du teste likefullt. Eller reise fra lenestolen. Og om du zoomer langt nok ut så kan du nå også navigere langt mer realistisk i hele jordkloden.

Sjekk ut en video-presentasjon fra Apples utviklerkonferanse WWDC 2021 tidligere i år nedenfor.

Via Apple