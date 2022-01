Annonse

Da er det dags for å oppgradere: iOS 14 er her.

Om du er nøye på det : iOS 14 og iPadOS 14 er her. Og watchOS 7. Og Safari 14 for macOS Mojave og senere. Gratis, selvfølgelig.

Annonse

iOS 14

Høsten er tidspunktet for nye versjoner av operativsystemet for Apple-maskinvare. Denne blir presentert i juni, under utviklerkonferansen WWDC. Så langt, så vel. Men i år er det litt annerledes.

Annonse

Istedenfor å benytte tidspunktet for en iPhone-lansering til parallelt å slippe iOS-oppdateringen så skjedde det i år dagen etter at nye iPad-modeller ble presentert. Grunnen til at dette typisk skjer samtidig er at Apple liker å sende det siste og beste ut på markedet med den aller nyeste programvaren ferdig installert.

Widgets og widget stacks er en helt ny måte å organisere informasjon på hjem-skjermen på. Her har man latt seg inspirere av konkurrentene, og gjort som man pleier å gjøre hos Apple: Gjort det skikkelig bra.

Annonse

Apper som støtter det vil kunne vise små informasjonsfelt og snarveier, og du kan potensielt selv velge både størrelse og plassering på skjermen. Vis meg hjem-skjermen din, og jeg skal si deg hvem du er.

Også organiseringen av appene har blitt bedre. Sveip til den aller siste app-skjermen, og du får et forslag fra Apple til hvordan disse kan organiseres og grupperes helt automatisk. Og deretter kan du, om du vil, skjule de (uendelige) andre app-skjermene. Hurra!

Og er du en som fremdeles bruker "telefonen" til å ringe med så legg merke til lille finessen ved at inngående samtaler ikke lengre tar over hele skjermen, men heller vises som en liten bjelke øverst. På tide! Men husk at dette kun virker om telefonen ikke er låst.

App Clips er også en interessant nyhet som tillater app-utviklere å lange små kode-snutter av sine apper - som kan aktivere funksjonalitet uten at selve appen må installeres først. Det klassiske eksemplet er at du ønsker å suse rundt på en av de mange EL-sparkesyklene du formelig snubler over, men uten å ta bryet med å installere hele appen først.

Og videre er det et vell av funksjonalitet å utforske: Elektronisk bil-nøkkel, sykkel-navigering, nye memoji, nye emoji, mulighet for å søke i emoji (!), mulighet for å pinne samtaletråder, mulighet for å svare på tidligere meldinger som en tråd, mulighet til å mute gruppe-samtaler, bedre personvern og reduksjon av sporing fra nettsteder og apper, omtrentlig posisjonering for apper som ikke trenger å vite helt eksakt hvor du er, Spatial audio for AirPods, en egen oversetter-app, nye HomeKit-kategorier - og listen bare fortsetter...

Sjekk ut en fin intro-video til 14 essensielle funksjoner i iOS 14 fra The Wall Street Journal nedenfor.

Via Apple