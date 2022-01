iPadOS 14-nyheter

Annonse

iOS 14 er ute.

Og det betyr også iPadOS 14. Det er minst like gode grunner for å oppdatere som for iPhone.

iPadOS 14

Hva er nytt med iOS14? Widgets, blant annet. Det betyr mange måter å tilrettelegge hjem-skjermen på, og ikke minst også en automatisk måte å organisere appene på for deg som har mange - med App Library.

Videre kan du nå velge dine egne foretrukne epost- og nettleser-apper som standard, du kan sette opp dobbel-tap på baksiden av telefonen som en snarvei, du kan få picture-in-picture video, du kan ha skjulte fotoalbum i Bilder, du får en ny oversetter-app, du kan bruke håndskrift-gjenkjenning mange steder på iPad, apper kan komme som små snutter kalt App Clips, nye emoji, nye Memoji - listen bare fortsetter.

Sjekk ut en video fra 9to5Mac med en gjennomgang av det de mener er de 50 beste funksjonen for iPad nedenfor.