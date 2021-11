iPadOS og iOS 14 ute som åpen beta

Annonse

WWDC 2020 er bak oss, og iOS 14 er foran oss.

Men selv om den endelige releasen av Apples mobile operativsystem ikke er før til høsten så er det mulig å teste herligheten allerede nå. Og det ser ut til å bli en viktig oppgradering.

iOS 14 beta

Utviklere har hatt anledning til å test iOS 14 helt siden utviklerkonferansen WWDC 2020 i begynnelsen av forrige måned. Men nå er det vår tur - om du tør, da.

For selv Apple fraråder deg å bruke beta-versjonen på en enhet som du opplever som viktig i hverdagen. Det er tross alt snakk om en beta - den ikke bare kan men vil ha feil, og den kan krasje. Og potensielt så kan du miste data. Så vær sikker i din sak - et ypperlig test-scenarie er på en eldre iPhone eller iPad som ikke er i (viktig) bruk.

iOS 14 har mange viktige nye funksjoner, slik som for eksempel dynamiske og konfigurerbare Widgets på hjemskjermen, samt automatisk organisering av apper i egne mapper.

Det er den store nyheten - men utover det er det mange små. Slik som den innebygde språkoversetteren, AppClips (app-funksjonalitet uten å måtte laste ned hele appen), muligheten for digitale bilnøkler, nye QR-koder, bilde-i-bilde av video også for iPhone, kompakt layout for Siri og telefonen, mer kontroll over samtaletråder i Meldinger, bedre søke-opplevelse på iPad, bedre passord- og personvern-funksjoner for såvel Safari som systemet forøvrig, romlig surround-lyd for AirPods, bedre kart og navigasjon, og mye mere.

Du kan sette igang prosessen med å teste iOS 14 på denne nettsiden.

Du kan lese mer om forhåndsversjonen av xOS v14 hos Apple her. Sjekk ut en video fra The Verge med en gjennomgang av iSO 14 nedenfor.