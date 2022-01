Nye iPad Pro med LiDAR-scanner

Annonse

Er det evolusjon eller revolusjon?

Det har vi spurt oss siden både iPad og iPad Pro ble lansert. En personlig datamaskin for "post-pc"-verdenen. Nå ser det ut til at vi er kommet i mål.

iPad Pro 2020

Nye iPad Pro er raskere enn forgjengeren, som forventet. En Apple A12Z Bionic-prosessorhar 8 kjerner for sentralenheten samt 8 kjerner for grafikkenheten, i tillegg til nevral-nettverk. Den meste regnekraften i en iPad noensinne - og det sier ikke rent lite, for tester plasserer den på høyde med ordinære bærbare datamaskiner.

Det er også kommet til et nytt kamera i form av en ultra-vidvinkel (10MP, i tillegg til vanlig 12MP vidvinkel) på baksiden. Der sitter det også noe helt nytt: En LiDAR-scanner som leser av rommet foran deg i tre dimensjoner, og som virkelig akselererer AR-funksjoner (og sikkert også kommer til å gi oss muligheter for å digitalisere hverandre som avatarer).

Svevende tastatur

Men noe som virkelig er nytt er det som faktisk er et tilbehør: Magic Keyboard. Som også gjør nytten som en magnetisk holder for nettbrettet. Vinkelen kan justeres trinnfritt med opptil 130 grader ved at selve brettet faktisk svever i luften over tastene.

Interessant å merke seg er at tastaturet også er bakover-kompatibelt med 2018-utgaven av iPad Pro. Med tanke på prisnivået er det kanskje ikke så dumt om man allerede har lagt ut for nettbrettet fra før.

Tastaturet bruker Apples saksmekanisme for tastene, som også er bakbelyste. Og så er det en integrert styreflate. Setter man disse to tingene sammen så er det bortimot en MacBook man står overfor. Man kan også bruke Apples Magic Mouse eller Magic Trackpad ved siden av.

Støtten for en pekeenhet i iOS er en utvidelse av en tilgjengelighets-funksjonalitet, og er ikke det samme som en vanlig musemarkør vi kjenner fra macOS.

Den vil være større, og dessuten forsvinne når den ikke er aktivert. Men den skal kunne ha en form for multitouch-funksjonalitet for zooming, sveiping og liknende. Og vi antar også kontekstmeny-funksjonalitet - og muligens også noen muligheter for utviklere å legge til nytt. Apple selv vil oppdatere iWork-sviten med apper med støtte for dette.

Nytt er også mikrofon-systemet: Apple lover fem studio-kvalitets mikrofoner - noe som kan gjøre dette til en ypperlig podcasting-stasjon. Det er nok best å teste dette i virkeligheten før man bestemmer seg.

En USB-C kontakt med passthrough-lading står for strømforsyningen, og holder dermed samtidig denne kontakten tilgjengelig for eksterne tilkoblinger som monitor eller harddisker.

Batteritiden er oppgitt til ti timer, samtidig som det er større ytelse på 4G-fronten med en økning på LTE-båndene med 60 prosent.

Noe av funksjonaliteten vil følge av en oppdatering av iPadOS-operativsystemet som kommer snarlig i form av v13.4 - som kommer 24. mars.

Vi kan også notere oss støtte for WiFi 6, noe man faktisk ikke finner i en ordinær MacBook for tiden.

Prisen i Norge begynner på 9,790 kroner for 11-tommersmodellen som basis-konfigurasjon med 128GB lagring og WiFi 6. Legger man til 4G-mobilnett så er startprisen på 1,590 kroner. Tilsvarende ligger 12,9-tommeren på henholdsvis 12,190 og 13,990 kroner.

Tastatur med styreflate og penn kommer eventuelt i tillegg, og prises fra henholdsvis 3,790 og 1,499 kroner. Nye iPad Pro 2020 er klar for bestilling omgående, mens tastaturet med styreflate er tilgjengelig i mai.

Du kan lese mer om, samt bestille, nye iPad Pro 2020 hos Apple her. Sjekk ut to promo-videoer nedenfor.

Via Apple