Høydepunkter fra iOS 13 og iPadOS

WWDC 2019 er over, og utviklere er allerede igang med å tilpasse sine apper til de nye funksjonene.

Snart blir også beta-versjonene tilgjengelige for oss andre.

iOS 13 og iPadOS

Under WWDC 2019 presenterte Apple de nye operativsystemene for de forskjelllige maskinvare-plattformene. For iPhone og iPod Touch vil dette være iOS 13, mens nytt av året er at iPad får sitt eget os - iPadOS - som en variant av iOS 13.

Når nyhetene for de nye operativsystemene presenteres på scenen under åpningstalen så er det kun hovedattraksjonene som får litt knapt tilmålt tid. Vi ble både imponert og overrasket over iPadOS, noe vel ingen hadde forventet - men kanskje også litt underveldet av iOS 13 som tilsynelatende ikke har så mye nytt å fare med.

Men når en først ser nøyere etter så er det et vell av små forbedringer som faktiske får store konsekvenser i den daglige bruken av en iPhone, og som det vel så mye er verd å vite om. Heldigvis har 9to5Mac, som sedvanlig, laget utrolig grundige gjennomganger av nyhetene i video-form av både iOS 13 og iPadOS.

Vi gjengir disse nedenfor, og gjør samtidig oppmerksom på at disse er basert på de første utvikler-betaene - det vil si at ting fremdeles kan (og vil) endre seg frem til endelig release.