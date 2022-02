iOS 13.4 klar

Annonse

Apple har lansert endelig versjon av iOS 13.4 for iPhone, samt iPadOS 13.4 for (nettopp) iPad.

Annonse

Samtidig oppdateres watchOS til v6.2 og også tvOS til versjon 13.4.

Annonse

iOS 13.4

En forsinket men nå tilgjengelig funksjon er mappedeling for iCloud. Dette skulle vært tilgjengelig samtidig med lanseringen av iOS 13.0, men vi får anta at tekniske utfordringer har skjøvet det hele frem i tid.

Om løsningen fungerer pålitelig og stabilt får vi vel si oss fornøyd. Man kan nå dele hele mapper i iCloud med andre for samarbeid enten direkte/individuelt, eller med en lenke. Som deler kan du styre hvilke rettigheter mottakeren skal ha: Kun visning, eller også redigering.

Den andre store nyheten, som forøvrig er omtalt i forbindelse med lanseringen av nye iPad Pro, er støtten for musepeker på iPad. Det passer fint sammen med Apples nye Magic Keyboard for denne modellen, men vil også gjelde tredjeparts-tilbehør samt egne mus og styreflater med Bluetooth.

En sak som er litt big deal for utviklere er at utviklere nå kan selge iOS og macOS-apper som en samlet pakke (gjelder iOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4, med Xcode 11.4).

Vi nevner dessuten at det også er ni nye Memoji-karakter. Så er det sagt. Og dessuten predikativ tekst-input for arabisk. Og VPN-forbedringer. Og CarPlay-støtte for tredjeparts-navigasjon. Og støtte for lydfiler i AR-filformatet USDZ. Og mere til, inkludert feilrettinger og mindre grafiske rettelser.

Sjekk ut en video-gjennomgang av nyhetene nedenfor.