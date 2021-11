Ikke sikkert Night Shift virker

Annonse

Ikke sikkert Night Shift har ønsket effekt, viser nyere studie.

Så da kan du slutte å irritere deg over at fargene blir feil når det nærmer seg leggetid.

Apple Night Shift

Mange smarttelefoner har denne funksjonen, og Apples iPhone siden iOS 9. Det samme med Mac-en. Du velger selv om du vil aktivere funksjonen.

Teorien er at det blå lyset i våre digitale skjermer forstyrrer den sirkadiske rytmen i kroppen og gjør det vanskeligere å falle i søvn. Men to nye studier viser at dette kanskje ikke stemmer.

For eksempel vil det å kutte ut skjermtid på kvelden kunne ha større effekt. Teorien er at dersom skjermen stilles over til et varmere fargespektrum om kvelden så vil det i større grad sammenfalle med lysets naturlige syklus idet solen går ned.

Studiene ble utført på både mus og mennesker i kontrollgrupper, og testet primært på bruk av skjermer med og uten Night Shift, samt en tredje gruppe som avsto fra bruk av skjerm i det hele tatt.

Forskerne konkluderer altså med at det ikke er noen sammenheng mellom Night Shift og søvnkvalitet. Sistnevnte ble målt med akseleratorer festet til kroppen under søvn.

Via ScienceDirect og Brigham Young University