WWDC 2019: Her er nye Mac Pro

Annonse

Og så var WWDC 2019 igang.

Annonse

Som ventet var det et vell av nyheter på operativsystemsiden. Men så kom endelig nye Mac Pro.

Annonse

Oppsummering

Her en kort stikkordsmessig oppsummering av nyhetene over det hele.

tvOS

AppleTV får ny hjem-skjerm, med forhåndsvisninger i full skjerm. Nå tilpasset flere brukere og med nytt kontrollsenter. AppleMusic kan nå vise sangtekster sammen med musikken i sanntid.Som del i arbeidet med spill-tjenesten Apple Arcade, som kommer til høsten, lanseres støtte for tredjeparts-kontrollere som Xbox 1S og DualShock 4 for PlayStation.

Det blir også nye skjermsparere fra BBC Natural History med undersjøisk tema.

Apple Watch

Apple Watch er verdens mest solgte klokke, og får nå mange nye urskiver. Dette inkluderer mulighet for haptisk timesignal.

Det blir flere nye apper fra Apple, inkludert for lydbøker, lydopptak, og kalkulator. Sistnevnte lar det splitte restaurant-regninger enkelt.

Nå kan apper kjøre uavhengig av iOS-apper på iPhone, og Apple Watch får også en egen AppStore rett på håndleddet.

Det blir flere fitness-funksjoner inkludet aktivitets-trender med over de siste 90 dagene, og som også kan sammenliknes med året som har gått.

Smarturet får også en støysensor-modul som gir beskjed om det blir for mye lyd rundt deg. I tillegg blir det helse-funksjoner spesielt tilpasset kvinnehelse inkludert syklus-sporing, og sistnevnte blir også tilgjengelig på iPhone og iOS. All helseinformasjon er kryptert, og deles kun om du selv gir tillatelse.

iOS 13

Din iPhone vil starte raskere med nye iOS 13, og det samme vil appene. Det store høydepunktet var selvfølgelig Dark Mode, med et mørkt brukergrensesnitt som matcher det vi har sett på Mac.

Apple viste også frem nye kart som lages i USA i år, med andre utvalgte land som vil komme til på et senere tidspunkt. Det blir samme effekt som Google Street View for å se terrenget på bakken.

iOS 13 får støtte for overvåkningsvideoen med HomeKit Secure Video. Slike videoer analyseres lokalt på en HomePod, og kan lastes opp til skyen. Den kunstige intelligensen er satt opp til å reagere på mistenkelige hendelser.

Og ja, det kommer flere MemojiStickers.

En vesentlig forbedring kommer for kamera- og Bilde-appen. Det blir en ny studio-effekt kalt High Key Mono, en flott sort-hvitt effekt med et høylys. Redigeringskontrollene for billedeffekter blir enklere å håndtere, og vil nå også fungere for video.

Også organiseringen av bilder blir bedre: Det blir lettere å zoome i den store oversikten, og du blir også presentert for kolleksjoner slik som minner. Det kan være en samling av bilder fra samme dag, eller fra samme måned eller år.

Og du kan raskt sammenlikne med foregående år dersom du for eksempel har bilder fra en gjentakende hendelse som en festival eller en konferanse.

Det blir dessuten støtte for eksterne fonter.

Siri

Siri kan nå lese opp meldinger rett til dine AirPods, i sanntid. Du kan også dele lydklipp med andre ved å tappe to iPhone mot hverandre, og tilsvarende finnes det en Handoff-effekt for å få lyd fra iPhone og over på HomePod når du kommer hjem.

HomePod støtter nå flere brukere, så personlige spillelister blir ikke lengre blandet sammen. Dette går på tale-gjenkjenning.

Siri Shortcuts er nå innebygget i iOS 13, med har dessuten en ny talesyntese kalt Neural Text to Speech. På engelsk gir den lagt mer realistisk tale.

CarPlay

I bilen har CarPlay fått nytt Dashboard som er bredere og har plass til mer informasjon. Siri på CarPlay virker nå også med Waze og Pandora.

iPadOS

Apple satser videre på iPad, og nå med et eget operativsystem kalt iPadOS.

Det blir nå mulig med flere ikoner på hjemskjermen, og også widgets på hjemskjermen på siden. Multi-tasking har med historikk på apper, og det er også støtte for flere vinduer i apper som f.eks. to notater ved siden av hverandre.

Dette gjelder også for to ulike apper ved siden av hverandre, inkludert tredjeparts-apper. Og det blir App Expose-funksjonalitet for flere skjermer.

Fil-håndtering blir likere Mac. Filer-appen får visninger med ikoner, liste-visning, kolonne-visning, inkludert hurtig-aksjoner.Du kan nå dele mapper fra iCloud Drive, samt dele filer i nettverk med SMB-fildeling.

iPadOS støtter USB-minnepinner og andre eksterne stasjoner i Filer-appen, og kamera-appen kan importere filer direkte til apper som Lightroom.

Også Apple Pencil får fornyet aktualitet ved at responstiden har blitt knepet inn til kun 9ms fra 20ms, alt via kunstig intelligens. Og det blir forøvrig nye redigeringsverktøy for skjermdump.

macOS 15 Catalina

Det nye operativsystemet for Mac blir nå kalt macOS Catalina etter nok et sted i California - denne gangen en øy.

Som vi tidligere hadde mistanke om blir iTunes gjort om og splittet opp i ulike apper for musikk, podcast og film. Og iPhone-synkronisering for de som fremdeles bruker ledning mot en Mac blir nå integrert rett i Finderen.

Sidecar-funksjonalitet lar deg bruke en iPad som en skjem nr. 2 for en MacBook underveis. Dette inkluderer redigeringsstøtte for Apple Pencil.

Universell Utforming

macOS Catalina og iOS 13 får en flott ny funksjon for talestyring. Dette ble vist frem på engelsk, og vil kanskje komme også på norsk. Demonstrasjonen var veldig imponerende.

FindMy er en ny app på macOS som samler Find My Friend og Find My Mac til en og samme app. Mer interessant er det at Apple åpner opp for at en MacBook kan sende et lite Bluetooth-signal til omverdenen, og dermed vil en stjålet Mac kunne bli funnet igjen via andre iPhone-brukere i nærheten. Dette kan minne om Tile-brikken.

macOS får også en ny sikkerhetsfunksjon kalt Activation Lock som lar deg passordbeskytte maskinen på et helt rudimentært nivå slik at andre ikke kan gjøre noe som helst med den.

Screen Time kommer også til Mac, med samme mulighet for foreldrekontroll og styring av skjermtid.

Project Catalyst

Det ble viet mye tid til dette prosjektet, også kjent under kodenavn Marzipan. Det lar utviklere lett overføre apper fra iPad eller iOS til en Mac. Med andre ord burde antallet Mac-apper nå stige dramatisk.

AR

Utvidet virkelighet er fremdeles viktig for Apple, og det kom mye imponerende ny teknologi til med iOS 13. RealityKit har en RealityComposer for å modellere 3D-innhold.

ARKit 3 gjør at maskinen automatisk filtrerer ut personer i bildet ved hjelp av en teknologi kalt People Occlusion. Med andre ord kan 3D-innhold legges bak eller bevege seg bak en person, som da blir en maske for dette innholdet.

Ved hjelp av Motion Capture kan man nå bruke en iPhone til å fange menneskelige bevegelser i sanntid. Dette kan overføres til dukker og andre riggete objekter, og formodentlig også tas opp som kode.

Swift 5

Apple programmeringsspråk har rundet en viktig milepæl med kode-stabilitet i Swift 5. 450'000 apper i AppStore bruker nå Swift-kode.

Nytt er også rammeverket SwiftUI som vil erstatte UIKit med røtter i ObjectiveC. En ny versjon av Xcode med støtter for SwiftUI ble demonstrert på scenen, og det ser lekende lett ut å bygge brukergrensesnitt med denne nye funksjonaliteten.

MacPro

Nye, modulære Mac Pro var nok høydepunktet for mange. Den vil være den mest konfigurerbare Mac noensinne, og har et helt nytt design. Skjønt, den minner om det gamle "rivjern"-tårnet i alu og stål.

Alu-innkassingen kan tas helt av, og man står igjen med en ramme i rustfritt stål man får tilgang til fra alle sider. Den vil har PICe-utvidelsesmulighet, og et helt nytt grensesnitt for grafikkort.

Det er så mye ekstra man kan sette inn i disse maskinene at strømforsyningen yter en effekt på hele 1400kW. Man kan løfte maskinen etter bøylene i toppen, og man kan også få et stativ med hjul samt en egen versjon av maskinen spesielt tilpasset rack-montasje.

Også en ny monitor ble lansert, med 6K Retina-skjerm på 32-tommer. Designet minner om nye Mac Pro. Den har VESA-feste og kan også løsnes helt fra det bevegelige og roterbare stativet. Skjermen overgår HDR, noe Apple kaller for XDR.

Lysstyrken er på hele 1000 nits kontinuerlig, og 1600 nits som peak.