Masse Microsoft-moro

Gode nyheter for Apple-brukere av Microsoft-programvare.

Outlook for Mac oppgraderes, Edge basert på Chromium kommer endelig i januar, Adobe Creative Cloud integreres i Office – men ikke minst: En helt ny Office-app for iOS som samler Word, Excel, og PowerPoint i samme app.

Microsoft på Apple-plattformer

Den store nyheten er selvfølgelig Office-appen for iOS, som er ute som en beta-test. Appen samler funksjonalitet fra Word, Excel og PowerPoint på ett sted – noe som er utrolig nyttig med tanke på de mange som kun er mottakere av Office-dokumenter. Appen blir også mye slankere enn de tre fullversjonene installert hver for seg.

En annen interessant nyhet i denne appen er muligheten for enkelt å overføre filer fra datamaskinen til telefonen. Prosessen initieres enkelt fra en nettleser på datamaskinen ved at det genereres en QR-kode på skjermen som man kan lese fra appen. Det slår ikke AirDrop – men i fravær av den dype OS-integrasjonen som kun Apple kan få til så er dette langt på vei enklere (om du da ikke gjør det via en sky-lagringstjeneste, inkludert Apples egen iCloud Drive).

Og mens vi snakker om Office: Adobe har bidratt til at deres asset management-tjener Creative Cloud Libraries blir tilgjengelig for Word og PowerPoint. Det skjer gjennom et eget ikon, og gjør det enkelt for bedrifter å ha kontroll på at det alltid er den oppdaterte versjonen av et grafisk dokument fra dette stedet som benyttes i Office-programmene.

Outlook for Mac er allerede tilgjengelig for Fast Ring-testere og skal, i tillegg til å gjøre synkronisering raskere ved å implementere Office365-synking tilsvarende iOS for Mac, gi en overhaling til ribbon-båndet – og dermed la Mac-versjonen bli likere Windows-utgaven. Målet er (fremdeles) at det ikke skal være forskjell mellom plattformene.

Og til slutt nevner vi at Microsofts nye nettleser, Edge basert på Chromium (populært kalt Chredge), blir tilgjengelig for Mac til en fastsatt dato i januar (helt presist: 15.01.2020). Du kan allerede idag teste en forhåndsutgave – og den er rask. Fullversjonen av Google Chrome er kjent for å sløse med ressurser og spise enorme minneandeler og prosessorkraft, noe Microsoft håper (og ser ut til) å unngå. Denne nettleseren kommer også til Windows, og får nå også et freshere ikon for å skille fra Edge-nettleseren som er del av Windows 10.

