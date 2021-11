iPad Pro 2019-utgave?

Annonse

Det går rykter om en snarlig oppdatering av iPad Pro-serien.

Tilsynelatende får vi tre kameraer også for nettbrettet, på samme måte som iPhone 11 Pro - men noen mener at en OLED-skjerm vil gjøre susen.

iPad Pro 2019

Det sitter mye regnekraft i en iPad Pro, og med nye iPadOS har vi nå et operativsystem som i enda større grad gjør denne plattformen selvstending som et substitutt for en konvensjonell datamaskin. Men det gjelder i prinsippet for hele iPad-serien, så hva er det som skiller Pro-modellene fra resten?

Størrelse på skjerm kan være en viktig faktor, det samme kan kvaliteten på denne. Det gjelder flere forhold: Billedpunkter, punkt-tetthet, fargespekter og lysstyrke som eksempel. Andre itng kan være de nyeste prosessorene, større batterikapasitet, eller også høyere finish og mer robust utførelse. Eller støtten for mer avansert tilbehør som eksternt tastatur med Apples egen tilkobling, eller også den mer avanserte Apple Pencil-modellen.

Eller flere kameraer, selvfølgelig. Det virker som en opplagt måte å skille seg ut med, og tilsvarende også kvaliteten på disse: Hastighet i optikken, oppløsning i sensoren, og så videre. Og det virker naturlig å anta at en slik maskin vil kunne gjøre opptak med flere kameraer samtidig, slik også Apple har demonstrert for iPhone 11-typene.

Ja kanskje det faktisk er som video-kamera at den kommer full ut til sin rett, for den vil kanskje også langt større lagringskapasitet og minne. Andre mener altså at en OLED-skjerm vil gjøre denne mulige 2019-oppgraderingen unik.

Vi får vente og se hva som presenteres, men såpass detaljerte lekkasjer fra produksjonsleddet tyder gjerne på noe håndfast. Sjekk ut to videoer nedenfor der høyst troverdige dummy-modeller basert på slike lekkasjer vises frem.

Via Sonny Dickson og MacRumors