iPadOS 15 er også her

Høsten er tid for programvare-oppdateringer.

iOS 15 er ute, og det samme gjelder for iPadOS 15. Litt overlapp er det, men her er noen høydepunkter.

iPadOS 15

Hva er overskriftene? Multitasking, definitivt, samt nye widgets for hjem-skjermen, app-biblioteket, oppdatering for FaceTime-video, og QuickNote for å nevne noe.

En ny multitasking-meny finnes nå på toppen av apper slik at det er enklere å gå til Split View eller Slide Over med et enkelt trykk. Man får rask tilgang til hjem-skjermen mens man bruker SplitView, og med en ny hylle (shelf) så kan det multitaskes med apper som har flere vinduer slik som Safari eller Pages.

Også støtten for eksterne tastaturer er utvidet slik at man nå enklere kan bytte mellom Split View og Slide Over og også benytte seg av flere tastatur-snarveier.

Widgets kan nå plasseres blant andre apper på hjem-skjermen, og det finnes nå også en større størrelse for en mer personlig opplevelse - for eksempel for bilder eller video.

App-biblioteket vil være kjent fra iOS for flere, og finnes nå også for padden.

Notes-appen blir tilgjengelig på tvers av hele systemet gjennom såkalte QuickNotes. Kjekt for rask å lagre lenker eller klusse ned tanker eller skisser. Dette kan også deles med andre.

FaceTime har fått støtte for romlig lyd under videosamtaler, og Apple hevder hele opplevelsen skal bli mer naturlig. Blant annet benyttes det kunstig intelligens til å isolere stemmer fra bakgrunnsstøy.

Og det kan også benyttes filtre for å gjøre bakgrunnen uskarp. Og man skal også kunne dele video-samtaler gjennom lenker med andre, og til og med også Chrome- og Edge-brukere på Windows.

Og om ikke lenge vil det også komme funksjon for å kunne se video samtidig med andre parallelt med en gruppe-videosamtale. Dette er ikke helt klart enda, men Apple kaller det SharePlay. Så da kan man både se neste Apple-lanseringsevent og også kommentere fra sofa-kroken.

Dette vil kan også finne i iOS 15, og det samme gjelder for automatisk tekst-gjenkjenning i bilder eller den såkalte Fokus-modusen som gir bedre kontroll over varslinger. Også kart-forbedringer har funnet veien over, og dette utvikles parallelt ettersom datagrunnlaget forbedres lokalt.

Du kan lese mer hos Apple her. Sjekk videoen nedenfor fra AppleInsider med tips til noen av deres favoritter. Du finner iPadOS under Innstillinger...

Via Apple