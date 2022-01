iWork oppdatert for Mac og iOS

Annonse

iWork-appene Pages, Numbers og Keynote er oppdatert for iPhone, iPad og Mac.

Versjon 11 av appene er klare for nedlasting fra AppStore, men vit at Mac-versjonen krever siste versjon av macOS 10.15, Big Sur. Appene for mobile enheter krever iOS 13.1 eller senere.

iWork 11 for iOS og macOS

Blant nyhetene for iOS finner du mer presis redigerings-kontroller, skjerm-tastatur, muligheten for alltid å åpne dokumenter i redigerings-modus, og mere.

For macOS får du nå en flunkende ny media-browser, nye muligheter for å scripte med AppleScript, med mere. Scriptingen gjelder blant annet styring av passord-beskyttelse av dokumenter.

Du finner appene her: