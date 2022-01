Musepeker og tekstgjenkjenning for iPadOS 14

Annonse

iPadOS 14 kan korte inn avstanden mellom iPad og Mac.

De siste lekkasjene passer inn i et mønster som inkluderer rapporter om at Apple vil produsere et eget iPad-tastatur med integrert styreflate.

iOS 14 for iPad Pro

Den basale støtten for å kunne bruke en mus til å styre en iPad er egentlig et tiltak for universell utforming - et substitutt for en finger til å angi pek-og-klikk funksjoner i brukergrensesnittet.

Men om man legger til det urealiserte potensialet som ligger i en moderne iPad, med ARM-prosessorytelse på høyde med bærbare datamaskiner, så er det fristende å se for seg et bindeledd til Mac.

Og ryktene om en ARM-basert Mac er heller ikke nye. Disse kan ha utspring i opplysninger om at Apple faktisk har en fungerende versjon av macOS som kjører på ARM, noe som ikke er usannsynlig - spørsmålet er bare: Hva så?

Selskapet har hele veien hevdet at en Mac-skjerm ikke er til for å sette fingermerker på. Eller sagt på en annen måte: En Mac skal ha tastatur og styreflate, mens en iPad er en peke-opplevelse.

Men Apple lager jo tastatur for iPad selv, noe som fungerer utmerket til Office-apper fra Microsoft. Og nå som Adobe er ute med Photoshop for iPad så begynner det mer og mer å likne på en selvstendig plattform. Operativsystemet - iPadOS - er jo tilpasset nettopp dette.

Så hva blir det - en Mac på ARM, eller en iPad Pro med fullverdig styreflate og tastatur? To sider av samme sak?

Det er 9to5Mac som melder om kodelekkasjen for en musepeker i iPadOS, mens MacRumors har avdekket at iOS 14 vil få støtte for umiddelbar OCR-basert tekstgjenkjenning i tekstbokser gjennom hele systemet med bruk av Apple Pencil.