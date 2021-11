Apples sikkerhets-triks

Annonse

Apple tar sikkerhet og personvern på alvor.

Det mange kanskje ikke vet er at selskapet har bygget inn en fysisk sperre for å unngå at du blir ulovlig avlyttet gjennom mikrofonen i en Mac eller iPad Pro.

Apple T2-sikkerhetsbrikke

Generelt sagt er macOS og iPad OS trygge og sikre operativsystemer. Men Apple tar også høyde for at noen ulovlig skulle kunne skaffe seg tilgang til mikrofonen til avlytting.

Og spesiell bekymring kan knytte seg til at dette vil kunne skje når maskinen tilsynelatende er i dvale og dermed ikke under oppsyn, hvor man formodentlig i større grad vil kunne oppdage dette.

Det som faktisk skjer er at Apple har bygget inn en mekanisk bryter-funksjon som fysisk kobler ut forbindelsen mellom mikrofonen og resten av maskinvaren - og dermed vil altså ingen signaler kunne lekke ut.

Dette fungerer på nyere Mac-modeller, og nå viser det seg at den samme funksjonaliteten er bygget inn i det nye magiske tastaturet fra Apple som kommer til årets nye iPad Pro i mai, i tillegg til at MFi-sertifiserte tastaturer skal fungere tilsvarende.

Du kan lese mer om frakoblingen av mikrofonen hos Apple her.

T2-brikken gir sikkerhet på et høyt nivå med en Secure Enclave-koprosessor som sikrer Touch ID-data og muliggjør ny funksjonalitet for kryptert lagring og sikker oppstart. Du kan lese mer hos Apple her.

Disse Mac-modellene har Apple T2-sikkerhetsbrikken: