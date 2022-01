Her er nye MacBook Air

Annonse

Apple har nettopp lansert en ny MacBook Air.

På utsiden har det ikke skjedd så mye - men på innsiden er det meste annerledes. Og skjønnheten kommer jo som kjent innenfra?

MacBook Air tidlig 2020

For noen vil det nye tastaturet være et vesentlig poeng. Samme type taster som man finner i nye MacBook Pro 16" er benyttet her, og vil altså gi en mykere opplevelse med mer bevegelse ("travel") i anslaget. Om du føler dette angår deg så er det kanskje salgsargument nummer én. Apple kaller det for Magic Keyboard.

En betydelig oppgradering gjelder altså prosessoren: Det er benyttet tiende generasjon Intel Core-brikker som finnes i varianter av doble og kvadruple kjerner. Tre ulike valg står til disposisjon for konfigurering med turboboost opptil 3.2, 3.5 og 3.8 GigaHertz.

Skjermen er på mange måter det samme 13" True Tone IPS-panelet med en oppløsning på 2560x1600 punkter som man finner i fjorårets modell. Men av større betydning er de oppdaterte grafikkortene. Integrert Intel Iris Plus-grafikk er benyttet i alle konfigurasjoner, og kan faktisk benyttes mot Apples nye 6K Pro Display XDR-monitor.

Minne-oppsettet er av typen LPDDR4x med en hastighet på 3,733 MHz med en basiskonfigurasjon på 8GB. Denne kan økes opp til 16GB.

Også den innebygde lagringskapasiteten er økt til et grunnoppsett på 256GB. Dette vil være tilstrekkelig for mange, gjerne i kombinasjon med iCloud Drive-skylagring. Men foretrekker du å ha mer tilgjengelig lokalt så kan dette økes opp til 2TB ved førstegangsoppsett.

Og for trådløs tilkobling finnes nå Bluetooth 5.0. Fargealternativene er gull, sølv og stellargrå.

Også prisen er hyggelig: 12,790 kroner for inngangsmodellen, og 16,790 kroner for raskere prosessor og mere internlagring.

Du kan lese mer om (samt bestille allerede nå - levering etter 1-2 uker) nye MacBook Air hos Apple her.

Via Apple