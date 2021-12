iPad oppdatert

Annonse

Apple lanserte nettopp nye iPad (9. generasjon), med A13 Bionic -chip med Neural Engine som gir den mest populære iPaden enda høyere ytelse og kapasitet.

Den har fortsatt et batteri som varer hele dagen. Videre er det støtte for Apple Pencil (første generasjon) og Smart Keyboard, og ellers dobbelt så mye lagringsplass som forrige generasjon. Så det går fremover.

Me den start-pris på 3'990 kroner har nye iPad en 10,2-tommers Retina-skjerm med True Tone, et 12 MP frontkamera med ultravidvinkel og "I fokus"-funksjon for automatisk kamera-styring av video-konferanser.

Og oppdateringen til iPadOS 15 vil gi både denne og tidligere modeller (innen rimelighetens grenser) ny funksjonalitet gjennom system-programvaren. Så det kan mange glede seg til. Oppdateringen er for øvrig klar for nedlasting for kvalifiserende enheter.

Nye iPad er tilgjengelig for bestilling og lanseres i butikkene fra fredag 24. september. Du kan velge mellom stellar-går og sølv, og 64 eller 256 GB med lagring. Og enten WiFi eller mobilt bredbånd inkludert.

Du kan lese mer hos Apple Norge her.

Via Apple