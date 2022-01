iPhone 11: To kameraer, seks farger

Annonse

Så nå vet vi hva Apple-logoen i seks farger på invitasjonen til eventet antydet.

Nye iPhone 11 i 6 ulike farger. Hvilken skal man velge, mon tro?

iPhone 11 2019

Den telefonen du kjenner som iPhone XR vil i år bli kjent som iPhone 11. Mye enklere, er det ikke?

Og det er mye nytt å ta tak i. Først ut: To kameraer, og med dette altså både et ultravidvinkel- og et vidvinkelkamera. Skaleringen mellom disse er 2x, og man bytter enkelt mellom disse i søkeren (skjermen) når man komponerer bildet.

Og begge kameraer støtter dessuten video i 4K med et utvidet dynamisk fargeområde. Det nye TrueDepth-kameraet gir tilgang til selfievideoer i 4K med opptil 60 bps og sakte-video med opptil 120 bps.

Nytt i telefonen er også Apples A13 Bionic-brikke, som takket være den solide regnekraften også bistår under fotografering. For eksempel gjelder dette Nattmodus, en ny funksjon som slås på auto­matisk for å hjelpe deg å ta flotte bilder når lyset er svakt. Du trenger ikke å bruke blits, fargene blir mer naturtro, og bildene blir lysere.

En ny generasjon Smart HDR nyttiggjør seg avansert maskinlæring for å gi mer naturlige bilder med fine detaljer i de lyseste og mørkeste partiene både i motivet og i bakgrunnen, lover Apple. I tillegg får vi Deep Fusion, som kommer senere i høst – et nytt bildebehandlingssystem basert på A13 Bionics Neural Engine. Deep Fusion gjør bruk av avansert maskinlæring og behandler bildene piksel for piksel for å optimalisere struktur, detaljer og støy i alle deler av bildet.

Og siden A13-brikken også er mer effektiv betyr det lengre batterilevetid – antakelig på topp tre-listen hos de fleste smarttelefon-brukere. Apple selv lover at batteriet varer hele dagen.

Flerer tekniske innovasjoner som medfølger er LTE i Gigabit-klassen, Wi-Fi 6 for enda høyre nedlastingshastigheter, samt Dual SIM via eSIM. Face ID blir opptil 30 prosent raskere og enklere i bruk med bedre ytelse på ulike avstander og støtte for flere vinkler.

Pris og tilgjengelighet

iPhone 11 blir tilgjengelig i utgaver på 64, 128 og 256 GB i fargene lilla, grønn, gul, svart, hvit og PRODUCT(RED) og vil koste fra 8490 kr. Du kan forhåndsbestille iPhone 11 fra kl. 14 fredag 13. september denne uken. Telefonen blir også tilgjengelig i butikk fra fredag 20. september. Antallet som kommer til Norge gjennom detaljister og mobiloperatører vil som vanlig være begrenset i første omgang.

Du kan lese mer om iPhone 11 hos Apple her. Sjekk også ut en promo-video nedenfor.