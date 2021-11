Unboxing og teardown

Annonse

Tidligere denne måneden lanserte Apple iPhone 11 og iPhone 11 Pro.

De som har forhåndsbestilt eller kom først i køen da telefonene dukket opp i butikken forrige fredag kjenner nå på "ny telefon"-følelsen. Heldigvis deler noen denne opplevelsen med oss andre.

iPhone 11 2019-edition

Unboxing er blitt en slags kunstform, med overraskende stor interesse på nett. Man kan jo forstå det til en viss grad – Apple var tidlig ute med å gjøre opplevelsen av å åpne produktemballasjen til et lite høydepunkt i seg selv.

Hvordan produktene siden brukes vet man jo noe om allerede, siden iOS 13-oppdateringen kommer mange andre til gode, også. Så det er de mer maskinvarespesifikke funksjonene, slik som nye Nattmodus eller utvidet batterilevetid, som vi nå venter på. Med andre ord tester fra virkeligheten, både fra anmeldere, men også fra de første brukerne.

Vel så interessant for mange er kanskje hva som befinner seg på innsiden av glasskallet. Noen er kanskje opptatt av feeds'n'speeds, det vil i overført betydning si maskinvareytelse og –spesifikasjoner. Andre igjen synes kanskje det er spennende å se hvordan lommedatamaskinen er satt sammen, og kanskje til og med med tanke på å bytte skjerm eller batteri selv en gang i tiden.

iFixit er kjent for sistnevnte, og har dokumentert hele demonteringsprosessen trinn for trinn her. Men du kan også se en video av det hele nedenfor.

Det samme gjelder to unboxing-videoer for Ultralinx. Enjoy!