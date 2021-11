Apples 5G-telefoner rett inn på pallen

Annonse

– Ikke overraskende har salget av iPhone 12 og iPhone 12 Pro vært svært bra. Selv om disse bare har vært i salg i en kort periode kommer de altså rett inn på første- og tredjeplass. Listen er basert på utleverte telefoner, og vi har fullt fokus på å få flest mulig i hendene til våre kunder og dekke etterspørselen fortløpende, sier Håkon Lofthus, kommersiell direktør for Telia Mobil, i en pressemelding.

– Apple har en sterk posisjon i Norge, noe vi har sett også ved tidligere lanseringer. Nå som de har sluppet sine første 5G-telefoner ser vi at mange kunder får oppleve 5G for første gang på vårt splitter nye 5G-nett, som nå rulles ut for fullt. Vi har allerede åpnet 5G-nettet i Oslo, Trondheim og Lillestrøm, og lanserte 5G i Bergen denne uken.

Telia har ambisjoner om å dekke halve befolkningen med 5G neste år, og håper å være først i Norge med landsdekkende nett innen 2023.

Apple inntar like godt de seks øverste plassene med sine iPhone 11-modeller og sin iPhone SE 2. gen. De øvrige fire plassene inntar Samsung, også de med sine 5G-modeller.

– Det blir spennende å se hvordan utviklingen i november blir med ytterligere to nyheter fra Apple som kommer nå på fredag. Vi har store forventinger, men er også forberedt på at det blir noe ventetid for kundene på leveranse her ettersom salget er større enn leveransene fremover, sier Lofthus.

Topp 10 oktober

1. Apple iPhone 12 Pro 5G (ny)

2. Apple iPhone 11 (1)

3. Apple iPhone 12 5G (ny)

4. Apple iPhone 11 Pro Max (2)

5. Apple iPhone SE (2nd Gen 2020) (4)

6. Apple iPhone 11 Pro (3)

7. Samsung Galaxy S20 5G (tilbake på listen)

8. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (5)

9. Samsung Galaxy S20 FE 5G (ny)

10. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (7)

(Forrige måneds plassering i parentes. Listen er rangert etter salgsvolum og baserer seg på salget i 55 Telia-butikker, på telia.no og gjennom kundesenter.)